في اتصال هاتفي مع غروسي...عراقجي يؤكد ضرورة مواصلة التعاون وتجنب التسييس وطرح مواقف غير بناءة

وفي هذه المحادثة الهاتفية التي جرت الاربعاء، تمت مناقشة آخر مستجدات التعاون الفني والتفاعلات بين إيران والوكالة، وتم تبادل وجهات النظر بين الجانبين.

وجدد عراقجي عزم إيران على مواصلة التعاون مع الوكالة في إطار التزاماتها الدولية، وشدد على ضرورة تجنب التسييس وطرح مواقف غير بناءة، ومواصلة التعاون في اجواء تقنية واستشرافية.

واعتبر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملزمة بالتحرك في إطار واجباتها ومسؤولياتها، ودعا مديرها العام إلى عدم الرضوخ للطلبات والضغوط غير المبررة من بعض الدول.

وفي الاتصال الهاتفي، أكد غروسي عزم الوكالة على التفاعل والتعاون بشكل جدي مع إيران، وأكد انه في إطار واجباته وصلاحياته، سيتشاور مع جميع الأطراف من أجل خلق مناخ مناسب لحل القضايا القائمة.

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