٣٠‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:١٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85734451
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الاحتلال يستهدف منزلاً في طمون شمالي الضفة: 10 شهداء في حصيلة أولية

٣٠‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:١٣ ص
رمز الخبر: 85734451
الاحتلال يستهدف منزلاً في طمون شمالي الضفة: 10 شهداء في حصيلة أولية

طهران / 30 كانون الثاني/ يناير/ارنا- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 10 فلسطينيين، في حصيلة غير نهائية، من جرّاء استهداف بلدة طمون، في محافظة طوباس، في الضفة الغربية.

وكانت مراسلة الميادين أفادت، مساء الأربعاء، بقصف إسرائيلي لمنزل في طمون، جنوبي طوباس، شمالي الضفة الغربية.

وأكد "جيش" الاحتلال، في بيان، تنفيذه غارة على بلدة طمون، شمالي الضفة الغربية، قال إنها "استهدفت خلية مسلحة".

ودانت حركة حماس استهداف طمون، وأكدت، في بيان، أنّ "عملية الاغتيال الجبانة في طمون، وجرائم الاحتلال في الضفة، لن تكسر مقاومتنا، ولن تُرهب شعبنا".

ونعت الحركة شهداء طمون، مشيدةً بـ"أبطال المقاومة في طوباس وطولكرم وجنين ومخيماتها، الذين يواجهون الاحتلال بكل بأس".

ودعت حماس جماهير الضفة والقدس والداخل إلى الانخراط، عبر كل الوسائل، في "مقاومة الاحتلال وجنوده وميليشياته ومستوطنيه".

وفي مدينة جنين ومخيمها، خلّف العدوان المتواصل عليهما عشرات الشهداء والجرحى، والاعتقالات، والإخلاء القسري للعائلات، فضلاً عن تدمير أكثر من 100 منزل، وإحراقها داخل المخيم، في ظل استمرار عمليات التدمير الممنهج للبنية التحتية، ومنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من دخوله لليوم التاسع على التوالي.

انتهى ** 2342

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