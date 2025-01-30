أبو عبيدة يكشف أسماء ثلاثة أسرى إسرائيليين ستفرج عنهم القسام

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان حركة “حماس” سلمت مساء لأربعاء، “إسرائيل” قائمة بأسماء الأسرى المنوي الإفراج عنهم غداً الخميس من قطاع غزة، ضمن صفقة “طوفان الأحرار”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن “إسرائيل” تسلمت قائمة بأسماء الأسرى المقرر أن تفرج عنهم “حماس” الخميس.

وأشار مكتب “نتنياهو” إلى أنه سيتم تقديم مرجع مفصل بعد تحديث العائلات.

ولفت مصدر سياسي للقناة 13 الإسرائيلية، أن القائمة التي قدمتها “حماس” مقبولة لـ”إسرائيل”.

بدورها، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق الاحتلال سراحهم الخميس موزعون كالتالي:

*30 أسيرا محكوما بالمؤبد و20 محكوما بمدد مختلفة مقابل المجندة اغام بيرجر.

*30 قاصرا وامرأة مقابل أربيل يهود.

*30 أسيرا -منهم 27 محكومون بمدد مختلفة و3 محكومون بالمؤبد- مقابل جادي موزيس.

وعليه سيتوزع الأسرى كالتالي: 33 أسيرا محكوما بالمؤبد، و47 أسيرا محكوما بمدد مختلفة، و30 قاصرا وامرأة.

ومن جهته، قال مكتب إعلام الأسرى، إنه سيتم الإفراج الخميس ، ضمن المرحلة الاولى من صفقة التبادل، عن 32 أسيراً محكوم بالسجن المؤبد، و48 أسيراً من الأحكام العليا، و30 أسيراً من الأطفال.

وفي 19 يناير الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار في غزة، ويستمر في مرحلته الأولى يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وشمل اليوم الأول من المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن 90 أسيراً بينهم 21 طفلاً وفتى، و76 من الضفة الغربية و14 من شرقي القدس نشرت أسماءهم مؤسسات حقوقية فلسطينية، مقابل الإفراج عن ثلاث محتجزات إسرائيليات من غزة.

وفي 26 يناير الجاري، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن 200 معتقل فلسطيني من ذوي الإحكام المؤبدة والعالية إلى الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والخارج؛ تنفيذًا للمرحلة الثانية من صفقة التبادل في إطار وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال.

وسلّمت كتائب القسام يوم السبت الماضي 4 أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما تتواصل الاستعدادات لإطلاق 200 أسير فلسطيني.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق -المكون من 3 مراحل- 42 يوما يتم خلالها تبادل 33 أسيرا إسرائيليا مقابل 1900 أسير فلسطيني.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، يفترض أن يفضي تنفيذ عملية تبادل ثاني دفعة من الأسرى من الجانبين إلى انسحاب جزئي لقوات الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين إلى مناطق شمال غزة، مع حرية تنقل السكان بين شمال القطاع وجنوبه.

وقبل يومين، سلمت “حماس”، قائمة تضم أسماء 25 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة على قيد الحياة من بين الـ33 المقرر الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتم الإفراج عن دفعتين من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية على فترات متفاوتة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مقابل تحرير عشرات الأسرى الفلسطينيين.

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