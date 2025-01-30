المقاومة تخوض اشتباكات عنيفة في جنين ضد الاحتلال

وأعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع قوات الاحتلال في عدة محاور في المخيم، مشيرةً إلى تحقيقها إصابات مؤكدة في صفوف القوات الإسرائيلية.

وأوضحت كتيبة جنين أن المقاتلين "يمطرون قوات العدو وآلياته العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص المباشر والعبوات الناسفة".

وعلى صعيد الاعتداءات الإسرائيلية، قالت وسائل إعلام محلية، إن قوات الاحتلال تواصل إعاقة عمل الطواقم الطبية في جنين، مع استمرار الحصار المفروض على المخيم، في حين يدفع بتعزيزات عسكرية إضافية.

وخلّف العدوان المتواصل على مدينة جنين ومخيمها حتى الان 18 شهيداً وعشرات الإصابات، والاعتقالات، والإخلاء القسري للعائلات، عدا عن تدمير أكثر من 100 منزل، وإحراقها داخل المخيم، في ظل استمرار عمليات التدمير الممنهج للبنية التحتية، ومنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الدخول إليه لليوم التاسع على التوالي.

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، حيث تنفذ جرافات الاحتلال عملية تدمير للبنية التحتية.

وهدّمت قوات الاحتلال منزل الشهيد تامر فقهاء في ضاحية شويكة شمالي طولكرم، بعد مشاركته بتنفيذ سلسلة عمليات فدائية خلال الحرب على غزة.

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