الجهاد الإسلامي: مجزرة طمون استراتيجية ممنهجة للقضاء على أي وجود فلسطيني

وافادت "فلسطين اليوم" ان ان الجهاد الإسلامي قالت في بيان صحفي، مساء الأربعاء، إن هذه المجزرة النازية تاتي في إطار حملة العدو المسعورة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، مبينة أنها حلقة جديدة ضمن سلسلة جرائم الحرب التي ينفذها الاحتلال بهدف تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم وتغيير الوقائع الديموغرافية والتاريخية في فلسطين المحتلة.

وأضافت أن هذا العدوان المفتوح على شعبنا في الضفة المحتلة يعكس استراتيجية ممنهجة تستهدف القضاء على أي وجود فلسطيني في الأراضي المحتلة، يتزامن مع تصريحات وزير الحرب الصهيوني الذي أعلن عزمه إبقاء قوات الاحتلال في مخيم جنين حتى بعد انتهاء العدوان، في خطوة تعكس نية الاحتلال بتثبيت وجوده وفرض سيطرته العسكرية بشكل دائم.

وأشارت الجهاد الإسلامي، إلى أن العدوان يتزامن مع إقرار الكنيست الصهيوني اليوم، وبقراءة تمهيدية، قانوناً عنصرياً جديداً يتيح لليهود تملك أراضٍ في الضفة، مضيفة أن ذلك ينبىء بمرحلة جديدة من التهويد والاستيطان في إطار مخطط الضم الذي تسعى إليه الحكومة النازية في الكيان.

وأوضحت أن السياسات العدوانية للكيان لا يمكن فصلها عن الدعم الأمريكي المتجدد في ظل إدارة ترامب التي قدمت غطاءً سياسياً ودبلوماسياً للسياسات الاستيطانية والعدوانية لليمين الصهيوني المتطرف.

وجاء في بيانها: "إدارة ترامب، التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين وتصفية وكالة "الأونروا"، تواصل توفير الغطاء لاستمرار الاحتلال في تنفيذ جرائمه ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس".

ونعت الحركة إلى شعبنا الفلسطيني شهداء مجزرة طمون، وندعو بالشفاء العاجل للجرحى، فإننا نؤكد على أن هذه الجرائم لن تكسر إرادة شعبنا، الذي سيواصل مقاومة الاحتلال، ولن تثنيه عن التمسك بأرضه وحقوقه ووجوده في أرضنا ووطننا.

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