عارف: اولوية سياستنا الخارجية، توسيع العلاقات مع دول الجوار

وقال عارف للصحفيين اليوم الخميس وقبيل توجهه الى كازاخستان ان اولوية السياسة الخارجية الايرانية هي توسيع العلاقات مع الدول الجارة واسيا وأوراسيا.

واضاف ان اهم اهدافه لزيارة كازاخستان تتمثل في تمتين التعاون في كافة المجالات مشيرا الى ان ايران انضمت كعضو مراقب الى الاتحاد الاوراسي اذ تم تاكيد ذلك خلال قمة الاتحاد في سان بطرزبورغ.

واوضح عارف انه سيلتقى رجال الاعمال في كازاخستان لتبادل الاراء بشان الاستثمارات الداخلية والتجارة ليس في كازاخستان فحسب بل في المنطقة واوراسيا.

وقال عارف في جانب اخر ان اجتماع رؤساء وزراء الدول المطلة على بحر قزوين سيعقد في طهران، وهو يشكل فرصة سانحة لتطوير العلاقات.

وتابع ان زيارته لكازاخستان تتضمن ايضا لقاء كبار مسؤولي الدول الاعضاء في الاتحاد الاوراسي وكذلك رجال الاعمال والقطاع الخاص.