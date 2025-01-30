قائد الثورة: لا بد من تناول القضايا الجانبية لكن المهمة والمؤثرة للدفاع المقدس

وتم اليوم الخميس عرض تقريظ قائد الثورة اية الله السيد علي الخامنئي لكتاب "معبد تحت الارض" وهو رواية ماخوذة من حياة الشهيد غلام حسين رعيت ركن ابادي.

وجاء في التقريظ ان مادة هذه الرواية جديدة ومبدعة، كما ان صياغتها عذبة وجذابة. ان التطرق الى القضايا الجانبية لكن المهمة والمؤثرة للدفاع المقدس هو عمل ضروري اذ ان كاتبة هذه الرواية البليغة ادت ذلك. ان الافادة من حفاري القنوات من اهالي يزد، كان قد طرحها الشهيد صياد شيرازي عدة مرات، وكنا على علم بذلك، لكن اهمية ودقة وصعوبة ذلك، كما يشرحها هذا الكتاب، لم تكن معلومة بالنسبة لنا وللاخرين من مثلنا. رضوان الله تعالى على هؤلاء الفنانين البارعين.

وكان حفل عرض تقريظ قائد الثورة لكتاب "معبد تحت الارض" قد اقيم اليوم برعاية رئيس مجلس الشورى الاسلامي وعدد من مسؤولي ومواطني محافظة يزد (وسط) في قرية ركن اباد ميبد.