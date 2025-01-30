٣٠‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٢٨ م
رمز الخبر: 85734899
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journalistکاظم شماعییان

مساعدة رئيس الجمهورية ترعى حفل جائزة "الاستاذ فرشجيان" للبيئة

٣٠‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٢٨ م
رمز الخبر: 85734899
مساعدة رئيس الجمهورية ترعى حفل جائزة "الاستاذ فرشجيان" للبيئة

اصفهان/ 30 كانون الثاني/يناير/ارنا – رعت مساعدة رئيس الجمهورية رئيسة مؤسسة حماية البيئة شينا انصاري اليوم الخميس الحفل الختامي للدورة الاولى لجائزة "الاستاذ فرشجيان" الوطنية للبيئة والذي اقيم بمدينة اصفهان (وسط).

ووصفت انصاري جائزة الاستاذ فرشجيان الوطنية للبيئة بانها حدث ثقافي وفني كبير وبيئي في الوقت ذاته، معربة عن املها في ان يتم في ضوء هذا التواصل الوثيق بين الفن والبيئة، معالجة قضايا البيئة بلغة الفن والصورة.

يذكر ان حفل "جائزة الاستاذ فرشجيان الوطنية" للبيئة اقيم اليوم في مدينة اصفهان، بهدف اقامة التواصل بين قطاع الثقافة والفن، والبيئة. ويشتمل هذا الحدث على الغرافيك (ملصقات) والتصوير (بالهاتف الجوال او الكاميرا) والرسوم المتحركة والرسم والنحت.

وتلقت امانة هذه الجائزة الوطنية، اكثر من 500 عمل من 227 مشاركا، تم في النهاية اختيار 47 شخصا لتسلم الجائزة الوطنية للبيئة.

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journalistکاظم شماعییان

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