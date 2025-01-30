مساعدة رئيس الجمهورية ترعى حفل جائزة "الاستاذ فرشجيان" للبيئة

ووصفت انصاري جائزة الاستاذ فرشجيان الوطنية للبيئة بانها حدث ثقافي وفني كبير وبيئي في الوقت ذاته، معربة عن املها في ان يتم في ضوء هذا التواصل الوثيق بين الفن والبيئة، معالجة قضايا البيئة بلغة الفن والصورة.

يذكر ان حفل "جائزة الاستاذ فرشجيان الوطنية" للبيئة اقيم اليوم في مدينة اصفهان، بهدف اقامة التواصل بين قطاع الثقافة والفن، والبيئة. ويشتمل هذا الحدث على الغرافيك (ملصقات) والتصوير (بالهاتف الجوال او الكاميرا) والرسوم المتحركة والرسم والنحت.

وتلقت امانة هذه الجائزة الوطنية، اكثر من 500 عمل من 227 مشاركا، تم في النهاية اختيار 47 شخصا لتسلم الجائزة الوطنية للبيئة.