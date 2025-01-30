مرسال قطر: عراقجي وآل ثاني يستعرضان تطورات الاراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا

واضافت في منشور على منصة "اكس": ان عراقجي وآل ثاني بحثا كذلك تطورات الاوضاع في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا.

وكان عراقجي قد وصل اليوم الخميس الى الدوحة.