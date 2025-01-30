مرسال قطر: عراقجي وآل ثاني يستعرضان تطورات الاراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا

واضافت في منشور على منصة "اكس": ان عراقجي وآل ثاني بحثا كذلك تطورات الاوضاع في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا.
وكان عراقجي قد وصل اليوم الخميس الى الدوحة.
طهران/ 30 كانون الثاني/يناير/ارنا – ذكرت شبكة "مرسال قطر" الاخبارية ان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ورئيس الوزرراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، استعرضا علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها.
واضافت في منشور على منصة "اكس": ان عراقجي وآل ثاني بحثا كذلك تطورات الاوضاع في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا.
وكان عراقجي قد وصل اليوم الخميس الى الدوحة.
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