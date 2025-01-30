عراقجي يلتقي رئيس مجلس شورى حماس في قطر

وكان عراقجي قد التقى في الدوحة ايضا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وكذلك التطورات في غزة والقضية الفلسطيينية وسوريا.
وقد وصل عراقجي اليوم الخميس الى الدوحة.
طهران/ 30 كانون الثاني/يناير/ارنا / التقى وزير الخارجية عباس عراقجي اليوم الخميس في الدوحة رئيس مجلس شورى حماس محمد اسماعيل درويش وعددا من اعضاء مجلس الشورى والمكتب السياسي لحماس.
وكان عراقجي قد التقى في الدوحة ايضا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وكذلك التطورات في غزة والقضية الفلسطيينية وسوريا.
وقد وصل عراقجي اليوم الخميس الى الدوحة.
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