العميد فدوي: مواصلة طريق الشهداء هي السبيل الوحيد للحفاظ على إنجازات الثورة

وفي تصريح ادلى به للصحفيين مساء الخميس على هامش مراسم احياء ذكرى شهداء ناحية ميداوود التابعة لمدينة باغملك بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران: ان تكريم دماء الشهداء وجعلهم انموذجا لخدمة الشعب والدفاع عن الوطن الاسلامي، يعد من ضروريات المجتمع الإسلامي.

واضاف: "إن الاستقبال الواسع والتحضيرات لمراسم احياء ذكرى الشهداء في هذه المنطقة الفخورة بالشهداء تظهر حب الشعب وتقديرهم للشهداء."

واردف: "إننا نقدر الشهداء ونستعين بهؤلاء الرجال العظماء حتى نتمكن مثلهم من أداء رسالتنا في الدفاع عن هذا الوطن الإسلامي على أكمل وجه".

وقال: "الشهداء كانوا نموذجاً واضحاً في الصمود والتضحية والمقاومة، ويجب أن يستمر طريق هؤلاء الشهداء الأبرار".

انتهى ** 2342