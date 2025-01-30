كتيبة جنين تعلن تفجير منزل بقوة من لواء غولاني في جنين

وقالت السرايا -في بيان عبر تطبيق تليغرام- إنها فجرت المنزل المفخخ بعد أن استدرجت قوة من لواء غولاني إليه في إطار عملية هندسية معقدة.

وأكد البيان أن العبوات المتفجرة التي تم استخدامها في العملية استولى عليها المقاومون من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العملية العسكرية المستمرة منذ أيام.

وقالت سرايا القدس-كتيبة جنين إن التفجير يأتي ردا على عملية الاغتيال الجبانة التي وقعت مساء أمس الأربعاء في بلدة طمون قرب طوباس وأسفرت عن استشهاد 10 مقاومين من السرايا وكتائب القسام.

كما قال البيان إن تفجير المنزل المفخخ يأتي بعد الاستعراض السخيف الذي قام به وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم أمس والانتصار المزعوم الذي أعلنه في أزقة مخيم جنين.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 21 يناير/كانون الثاني الجاري عملية عسكرية واسعة في المخيم بهدف تفكيك خلال المقاومة في المنطقة.

وتوسع الهجوم الإسرائيلي إلى مناطق أخرى في شمالي الضفة الغربية بينها طولكرم، وأسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

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