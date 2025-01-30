٣١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٢٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85735308
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مساعدة رئيس الجمهورية: أهداف الثورة الإسلامية يمكن تحقيقها بالوفاق والإرادة الوطنية

٣١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٢٨ ص
رمز الخبر: 85735308
مساعدة رئيس الجمهورية: أهداف الثورة الإسلامية يمكن تحقيقها بالوفاق والإرادة الوطنية

طهران / 31 كانون الثاني/ يناير/ارنا- هنأت مساعدة رئيس الجمهورية ورئيسة منظمة حماية البيئة الايرانية شينا انصاري، الشعب الإيراني الابي بحلول عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وقالت أنه بالوفاق والإرادة الوطنية، يمكن تحقيق أهداف الثورة الإسلامية.

وقالت انصاري في رسالة نشرت مساء الخميس: إن عشرة الفجر المباركة، هي أيام إثمار نضالات وتضحيات رجال ونساء إيران الأبية الاحرار، والمفتاح الذي يفتح أبواب النصر للشعب الايراني العظيم، وتحقق فيها شعار "الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية" بقيادة الامام الخميني (رض).

وأضاف: "نأمل مع نهج الوفاق الوطني الذي هو نتاج تفكير الحكومة الرابعة عشرة (الحالية) أن نشهد تأسيس صلة قوية بين الأجيال السابقة والجيل الجديد والتعرف على بطولات الشعب الإيراني العظيم في تلك اللحظة التاريخية لتحقيق إنجازات الثورة الإسلامية".

وقالت أنصاري: "انني اذ أهنئ سماحة قائد الثورة (مد ظله العالي) والشعب الايراني الابي بحلول عشرة الفجر، فإنني على يقين من أنه بالوفاق الوطني والإرادة الوطنية، يمكن الوصول الى جميع أهداف الثورة الإسلامية وتحقيق أيام مشرقة مليئة بالأمل والتعاطف والحب لهذه الأرض مع شعب أرضنا العزيز".

انتهى ** 2342

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