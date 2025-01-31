٣١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٣١ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85735339
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قوات الاحتلال تحاصر منزلين في طولكرم وتفجر منازل بمخيمها

٣١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٣١ ص
رمز الخبر: 85735339
قوات الاحتلال تحاصر منزلين في طولكرم وتفجر منازل بمخيمها

طهران / 31 كانون الثاني/يناير/ارنا- تواصل عدوان الاحتلال الصهیوني على مدينة ومخيم طولكرم لليوم الخامس على التوالي، حيث حاصرت قوات الاحتلال، منزلين في مدينة طولكرم، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، بأن قوة من جيش الاحتلال حاصرت منزلا في إسكان المهندسين بين ضاحيتي شويكة واكتابا شرق المدينة، وطالبت عبر مكبرات الصوت من بداخل المنزل بتسليم نفسه، في الوقت الذي حاصرت فيه قوة خاصة من جيش الاحتلال مدعومة بآليات عسكرية، منزلا آخر في الحي الجنوبي بالمدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت بكثافة باتجاه المنزلين، وسط اندلاع مواجهات في المكان، دون أن يبلغ عن إصابات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عمار وأحمد العوفي من المنزل الذي حاصرته شرق المدينة.

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