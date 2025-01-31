الأدميرال سياري: مستعدون لمواجهة أي تهديد

وقال الأدميرال "حبيب الله سياري" في تصریح خاص لمراسل وکالة "إرنا" عن الدبلوماسية الدفاعية واقتدار القوات المسلحة في الدفاع: إن الدبلوماسية الدفاعية تعد إحدى قدرات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لأننا نعتبر تعزيز الدبلوماسية الدفاعية أحد مكونات القوة وإن تعزیز هذه الدبلوماسية يدل علی قوة تفاعلنا وتعاوننا مع دول العالم.

وأضاف: إن الجيش الإيراني يولي اهتماما خاصا بالدبلوماسية الدفاعية وعلى هذا الأساس قمنا بإرسال وفود عسكرية إلى الدول التي تربطنا بها علاقات، كما استقبلنا بعض الوفود العسكرية من دول أخرى. وهذا يثبت للإستکبار العالمي أنه لا يستطيع عزلنا وتقيم الیوم إيران علاقات مع العديد من دول العالم بفضل الثورة الإسلامیة.

ورد على مزاعم العدو بشأن إضعاف الدرع الدفاعي الإيراني قال إن الأعداء يحاولون وراء عزل البلاد وهو ما فشلوا فيه ونحن نشارك في كل المجالات وإن المزاعم بشأن اضعاف القدرة الدفاعية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانیة هو خطأ الأعداء لأن قائد الثورة الإسلامیة قال يجب أن يتصرف بشكل يقلب حسابات العدو وقد حدث ذلك من خلال اجراء مناورات الإقتدار في فترات مختلفة.

وشدد أن الشعب الإيراني لا يسمح لأحد بالتعدي على أراضيه وموارده ومصالحه وقد أثبتنا ذلك في فترة الدفاع المقدس، بينما ساعدت معظم دول العالم عدونا.

وقال إن قوة الدفاع والردع لقواتنا المسلحة عالية جدًا لدرجة أنه لن يجرؤ أحد على شن العدوان علینا.

وأكد أننا مستعدون للرد على أي تهديد من أي مكان، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارها قوة إقليمية تلعب دورا قياديا ومؤثرا ومن هذا المنطلق يمكنها أن تكون فعالة في كافة التطورات الإقليمية.

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