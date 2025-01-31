مساعدة رئيس الجمهورية تتفقد أكبر محطة للطاقة الشمسية في البلاد

وتفقدت شينا أنصاري، محطة شرکة فولاد مباركه للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 600 ميغاواط من الكهرباء خلال زیارتها إلى أصفهان.

وأعربت عن أملها في أن يتم تشغيل محطة الطاقة الشمسية هذه بحلول العام المقبل.

وبدأت العملية التنفيذية لأكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في البلاد في مدينة كوهبايه التابعة لمحافظة اصفهان وسط البلاد ، العام الماضي.

وتم إنشاء المحطة المذكورة على مساحة 1200 هكتار وباستخدام مقاولين محليين؛ ويمكن توفير 350 مليون متر مكعب من الغاز سنويا بالنظر إلى قدرة هذه المحطة على إنتاج الكهرباء.

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