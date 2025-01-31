٣١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٥ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85735487
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وزيرة الطرق: ليس لإيران أي دور في إلغاء رحلتها إلى باريس

٣١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٥ م
رمز الخبر: 85735487
وزيرة الطرق: ليس لإيران أي دور في إلغاء رحلتها إلى باريس

طهران/31 كانون الثاني/يناير/إرنا- نفت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية "فرزانة صادق" شائعة دور الخطوط الجوية الإيرانية في إلغاء الرحلة بين إيران وباريس وقالت: إن إلغاء هذه الرحلة لا علاقة له بالمشاكل الفنية وغياب التنسيق وإن هذا الالغاء،کان قرارا أحاديا من جانب فرنسا.

وقالت فرزانة صادق اليوم الجمعة على هامش المراسم الرمزية لوصول الامام الخميني الى مطار مهرآباد عن سبب الغاء رحلة طهران-باريس : هذه القضية لا علاقة لها بغیاب التنسيق أو مشاكل فنية، لكنها كانت قرارا أحاديا اتخذته فرنسا، ونحاول حل هذه القضية.

وأضافت: لم تتم الرحلة من طهران إلى باريس اليوم، ولكننا مازلنا نحاول القيام بهذه الرحلة.

وتابعت قائلة: إلغاء الرحلة ليس له علاقة بحظر شركات الطيران وتتابع وزارة الخارجية والأجهزة الدبلوماسية هذه القضیة وسنقوم بحل المشكلة.

وأکدت: هذا الموضوع لا علاقة له بالخطوط الجوية الإيرانية وإن جميع شركات الطيران التي تنشط في البلاد تعمل في مسار تنمية البلاد.

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