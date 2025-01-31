وزيرة الطرق: ليس لإيران أي دور في إلغاء رحلتها إلى باريس

وقالت فرزانة صادق اليوم الجمعة على هامش المراسم الرمزية لوصول الامام الخميني الى مطار مهرآباد عن سبب الغاء رحلة طهران-باريس : هذه القضية لا علاقة لها بغیاب التنسيق أو مشاكل فنية، لكنها كانت قرارا أحاديا اتخذته فرنسا، ونحاول حل هذه القضية.

وأضافت: لم تتم الرحلة من طهران إلى باريس اليوم، ولكننا مازلنا نحاول القيام بهذه الرحلة.

وتابعت قائلة: إلغاء الرحلة ليس له علاقة بحظر شركات الطيران وتتابع وزارة الخارجية والأجهزة الدبلوماسية هذه القضیة وسنقوم بحل المشكلة.

وأکدت: هذا الموضوع لا علاقة له بالخطوط الجوية الإيرانية وإن جميع شركات الطيران التي تنشط في البلاد تعمل في مسار تنمية البلاد.

انتهی**3280