مسؤول برلماني: الشعب الإيراني منتصر في میدان المواجهة مع أمريكا

وقال "حاجي بابائي" في مراسم احياء ذكرى عودة الامام الخميني الى البلاد وبدء احتفالات عشرة الفجر: إن الأعداء فرضوا علينا 8 سنوات من الحرب، وأسقطوا طائرة ركابنا في السماء، واغتالوا الشهيد سليماني وانتهكوا حقوق شعبنا .

وأضاف: الشعب الإيراني لم ولن یرید الحرب لكن أمريكا فرضت علينا هذا العداوة والحرب وهذه العداوة ملأت قلوب شعبنا بالكراهية لأمريكا إلى الأبد.

وقال: استمرت هذه الحرب وهذه العداوة وصمدت المقاومة بقوة لدرجة أن الرئيس الأمريكي الجديد، اضطر إلى إجبار رئيس وزراء الکیان الصهيوني على التفاوض مع حماس وقبول وقف إطلاق النار وذلك قبل يوم واحد من تنصيبه، وأولئك الذين لم يفكروا إلا بالتدمير الكامل لغزة، اضطروا اليوم إلى قبول وقف اطلاق النار.

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