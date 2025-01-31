٣١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٠٨ م
رمز الخبر: 85735625
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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وزير الجهاد الزراعي: احتفالات عشرة الفجر المباركة تجسد ثورة الأمل

٣١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٠٨ م
رمز الخبر: 85735625
وزير الجهاد الزراعي: احتفالات عشرة الفجر المباركة تجسد ثورة الأمل

طهران/31 كانون الثاني/يناير/إرنا- قال وزير الجهاد الزراعي الإيراني "غلام رضا نوري قزلجة"، ان عشرة الفجر المباركة وذكرى انتصار الثورة الاسلامية تجسد ثورة الأمل.

وفي رسالة بمناسبة بدء عشرة الفجر المباركة واحتفالات الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية، لفت نوري إلى دور مختلف شرائح المواطنين الإيرانيين، من القرويين والمزارعين والعمال إلى الأكاديميين والمعلمين والحوزات العلمية، في انتصار الثورة الاسلامية وقال الجميع التفوا حول الإمام الخميني (ره) في العام 1979.

وأضاف: والآن تقف إيران قوية وشامخة و الثورة الاسلامية تجسد ثورة الامل.

وأكد وزير الجهاد الزراعي أن عشرة الفجر المباركة هو عيد "الثورة الكبرى" وتذكير بـ"ثورة الأمل" بالنسبة للإيرانيين، مضيفا: إن تقدم البلاد ا في القطاع الزراعي حقق على ايدي القرويين والمزارعين الإيرانيين الذين وقفوا  إلى جانب باقي اطياف الشعب الايراني  في العام1979.

وأضاف: لقد علمتنا الثورة الإسلامية عظمة "الوحدة الوطنية"، وهي الاستراتيجية التي برزت منذ بداية انتصار الثورة في الجهاد المقدس للدفاع والبناء.

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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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