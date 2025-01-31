خطيب جمعة طهران: الامام الخميني (ره) كان من الشخصيات البارزة والاستثنائية في العالم الاسلامي

واضاف خطيب الجمعة في خطبة صلاة اليوم التي اقيمت في مرقد الامام الراحل بمناسبة احياء الذكرى السادسة والاربعين لعودة الامام الخميني الى البلاد، ان تزامن هذه المراسم مع تألق الثورة الاسلامية وانطلاق حركة تطور وتقدم الصحوة الاسلامية في العالم الاسلامي يبعث على الفخر للمقاومة الاسلامية و للعالم الاسلامي.

وصرح خطيب صلاة الجمعة بطهران: ان الامام الخميني (ره) كان حكيما الهيا وسياسيا ذكيا ومقتدرا وشجاعا حقق التطور وصنع التاريخ مستلهما من مدرسة القرآن وانتقد الامام الراحل الغرب ومهد الطريق امام تطور كبير ومتحذر في العالم الاسلامي.

وتابع: ان العمل على نشر الافكار السياسية للامام الخميني يأتي ضمن واجباتنا وعلينا ان نكون يقظين تجاه التهديدات والفرص وتستخدم كافة طاقاتنا لتحويل التهديدات الى الفرص.

واشار الى تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية خاصة في مراسم ذكرى رحيل الامام الخميني في مرقده وقال: ان تصريحات سماحته تشير بوضوح ان الخروج من التحديات والمشاكل الاقتصادية والساسية والاجتماعية هو اقرب طريق لمعرفة خارطة الطريق لتعزيز الاقتدار الوطني.

علينا مواصلة نهج الامام الخميني (ره)

واستطرد: ان ما يهمه سماحة قائد الثورة الاسلامية للغاية هو ضرورة معرفة نهج الامام الخميني (ره) و مواصلة هذا النهج بخطوات ثابتة.

وشدد بالقول ان اليوم نواجه حرب الارادة وان اعدائنا يصبرون وعلينا ان نكون الصابرين في مواجهتهم واضاف ان ما شهدناه في غزة وكذلك خلال ثماني سنوات لفترة الدفاع المقدس ( الحرب العراقية المفروضة) يثبت انه لولا مقاومة وصمود الشعب الايراني وابطال الحرس الثوري وقوات الجيش والتعبئة خلال تلك الفترة لما كنا نشاهد اليوم اقتدار وعزة الامة المسلمة.

يتبع