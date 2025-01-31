٣١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:١٤ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85735712
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محسن رضایی: علی الأعداء ترک ابتساماتهم الكاذبة جانبا

٣١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:١٤ م
رمز الخبر: 85735712
محسن رضایی: علی الأعداء ترک ابتساماتهم الكاذبة جانبا

طهران/31 كانون الثاني/يناير/إرنا- خاطب أمین المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث في الجمهورية الاسلامية الايرانية "محسن رضائي" الأعداء وقال تعلموا من دروس الماضي واتركوا الابتسامات الكاذبة جانباً لإن الشعب الإيراني يقف صامدا.

وقال "محسن رضائي": يجب أن نكون مستعدين للمواجهة مع تصرفات العدو الجديدة، فالأعداء يأتون في كل مرة بنموذج جديد من الفتنة والتآمر، ولا ينبغي أن تكون حساباتنا مبنية على تصرفاتهم السابقة فقط.

وأضاف أن انتصار الثورة الإسلامية هو نتيجة 100 عام من كفاح ونضال الشعب الإيراني وثمن دماء الشهداء،وهذه الثورة متجذرة في رغبة الشعب الإيراني في الهوية وتحقيق الاستقلال ضد سنوات من الظلم والاستعمار.

وتابع قائلا: لقد تعلم الشعب الإيراني دروسا من المؤامرات والأحقاد، وإن وقوفه إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإیرانیة یعود إلی أنه لا يريد أن يدخل الأعداء إلى إيران مرة أخرى. ولذلك لا يسمح لهم بإثارة الفتنة.

وقال :نجحت إيران في تحقيق استقلالها السياسي بانتصار الثورة الإسلامية وتمکنت من إنشاء نظامها السياسي بناءً على إرادة الشعب.

وأضاف: تأسست الديمقراطية وتمت صياغة الدستور وتنفيذه بعد انتصار الثورة الإسلامية.

واستطرد قائلا: وقفت إيران وحيدة في مواجهة القوى العالمية في فترة الدفاع المقدس، وحققت الإقتدار السياسي والاستقلال الأمني ​​والدفاعي بعد 300 عام.

وتابع: كانت صناعة الدفاع الإيرانية تعتمد بشكل كامل على الدول الأخرى في عهد نظام الشاه البائد ولقد حققنا اليوم قدرات فريدة في مجالي الدفاع والقوة العسكرية.

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