عارف: إيران تحاول أن تكون شريكاً فعالاً وموثوقاً في الترتيبات الإقليمية

وقال "محمد رضا عارف" الیوم الجمعة في اجتماع رؤساء وزراء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي عقد في ألماتي بكازاخستان: إن الدبلوماسية الاقتصادية للجمهورية الإسلامية الإيرانیة تولي أهمية كبيرة للآليات الإقليمية والمتعددة الأطراف وإيران مستعدة لتوسيع التعاون في مجالات رئيسية مثل الطاقة والتكنولوجيات الجديدة والعبور والنقل و إيران تحاول أن تكون شريكاً فعالاً وموثوقاً في الترتيبات الإقليمية

وأضاف: إن مكانة إيران في منظمات مثل منظمة التعاون الاقتصادي ، ومجموعة البريكس، ومنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي ومنتدى حوار التعاون الآسيوي ، واتحاد الدول المطلة على المحيط الهندي ومنظمة شنغهاي للتعاون تؤکد هذه القضیة.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل دعم التفاعلات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة، مستعدة لإنشاء ممر إيران- الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وتقدیم التسهيلات اللازمة لتسهيل التجارة بين الدول الست الأعضاء في منطقة أوراسيا وتعزيز قدرات العبور للموانئ الجنوبية في الخليج الفارسي وبحر عمان لربط الدول الأعضاء غير الساحلية في الاتحاد بالأسواق العالمية.

وتابع قائلا: إن الحصول على صفة مراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خطوة أخرى في اتجاه تعميق العلاقات الاقتصادية المتبادلة ويعد تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية في السنوات الخمس الماضية والتنفيذ القريب لاتفاقية التجارة الحرة خطوات قيمة أخرى في هذا الاتجاه.

وقال إن الحصول على صفة مراقب في هذا الاتحاد سيبشر بحضور فعال في أنشطة هذه المنظمة الاقتصادية المهمة في هذه المنطقة الجغرافية.

واستطرد قائلا: لحسن الحظ، وافق مجلس الشوری الإسلامي على اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ونأمل أن نرى قفزة في التبادلات التجارية والاقتصادية بين إيران والدول الأعضاء في هذا الاتحاد وتنفيذ الاتفاقية المذكورة.

وقال: نعتقد أن التعاون لا ينبغي أن يقتصر على اتفاقيات التجارة الحرة وإن الجمهورية الإسلامية الإیرانیة مستعدة للتعاون في مجالات رئيسية مثل الطاقة والتكنولوجيات الجديدة، العبور والنقل.

وأضاف: يمكن للاتحاد الاقتصادي الأوراسي أن يعتمد على قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الطاقة وقد قدمت الجمهورية الإسلامية الإیرانیة خطة مماثلة إلى منظمة شنغهاي للتعاون لنفس الهدف ويمكن لإيران والاتحاد الأوروبي الآسيوي المساهمة في إنتاجية الممرات القائمة في المنطقة من خلال تعزيز التعاون في مجال الخدمات اللوجستية.

ندعو إلى توسيع التعاون الرقمي في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

وأردف قائلا: هناك قدرات هائلة في مجال التقنيات الجديدة للتآزر بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ونحن بحاجة إلى توسيع التعاون الرقمي القائم على التقنيات الجديدة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وفي المنطقة.

وقال: إن إنشاء البنية التحتية اللازمة لشبكات الاتصالات والتقنيات الجديدة المشتركة بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد يمكن أن يساهم في تعزيز تدفق المعلومات وتسهيل التجارة الرقمية في المنطقة.

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