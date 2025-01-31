حرس الثورة الإسلامية يعزي باستشهاد محمد الضيف وشهداء القسام

حرس الثورة الإسلامية في بيان لها، اليوم الجمعة، محمد الضيف وباقي القادة الشهداء لكتائب القسام نجوم ساطعة في مجرة المقاومة الفلسطينية الأبية، مضيفا: ما زالت أسماء الشهداء تبث الرعب والهلع في قلوب المجرمين الصهاينة وأنصارهم.

وتابع البيان: من يواصلون مسيرة الشهداء سيثبتون أن اسمائهم حية ويفتحون الطريق امام المقاومة.

وأوضح: إن استشهاد محمد الضيف وباقي قادة القسام سيضخ دماء جديدة في عروق مجاهدي المقاومة الفلسطينية ويعزز إرادة وجاهزية أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي هذا البيان، قدم حرس الثورة الإسلامية تعازيه للشعب الفلسطيني الشريف والقوي وفي مقدمتهم حركة حماس باستشهاد رئيس أركان كتائب القسام، محمد الضيف (أبي خالد)، وثلّة من القادة، هم نائبه مروان عيسى، وقائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، غازي أبو طماعة، بالإضافة إلى قائد ركن القوى البشرية، رائد ثابت، وقائد لواء خان يونس، رافع سلامة، وقائد لواء الشمال، أحمد الغندور، وقائد لواء الوسطى، أيمن نوفل.

تجدر الإشارة إلى، يوم الخميس الموافق الـ30 من كانون الثاني/يناير 2025، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، استشهاد رئيس أركان كتائب القسام محمد الضيف (أبي خالد)، وثلّة من القادة، هم نائبه مروان عيسى، وقائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية، غازي أبو طماعة، بالإضافة إلى قائد ركن القوى البشرية، رائد ثابت، وقائد لواء خان يونس، رافع سلامة، وقائد لواء الشمال، أحمد الغندور، وقائد لواء الوسطى، أيمن نوفل.

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