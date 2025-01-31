وزير التراث الثقافي: موجة من الناشطين الاقتصاديين تتوجه إلى سواحل مكران

وأضاف "رضا صالحي أميري": 30 بالمائة من عائدات الدول السياحية في العالم يأتي من البحر ونحن نتابع تعزیز الاستثمار في السواحل الجنوبية للبلاد خاصة سواحل مكران "الواقعة جنوب شرق ايران"، وقد دخل المستثمرون إلى هذه المنطقة.

واعتبر قضیة التسهيلات والدعم أمرا مهما في الاستثمار وقال: يجب أن يشعر المستثمرون بالأمان من أجل التنمية.

یذکر أن الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان" كان قد أکد في آب/اغسطس 2023 ضرورة استخدام احدث التكنولوجيات في تطوير سواحل مكران الواقعة جنوب شرق ايران قائلا ان تطوير هذه المناطق يعتبر من ضروريات تبوؤ ايران المكانة الاولى في المنطقة.

وخلال اجتماع مجلس سواحل مكران (السواحل الايرانية الواقعة شرق مضيق هرمز على بحر عمان) اصدر الرئيس بزشكيان الايعازات اللازمة لدراسة المشاريع التي قدمها هذا المجلس بمشاركة الخبراء والتمهيد لتنفيذ هذه المشاريع في اسرع وقت ممكن.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة موضوع المستقبل الباهر لمنطقة سواحل مكران وتوضيح تاثير تطوير وتنمية المناطق الجنوبية للبلاد وايضا باقي مناطق البلاد، وجرى التأكيد على ضرورة الاسراع في بدء تنفيذ الخطط والمشاريع التي تم اعدادها.

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