٣١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:١٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85735991
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حزب الله : القائد ‏الكبير محمد الضيف أفنى عمره في مقارعة العدو الإسرائيلي ‏وأذاقه طعم الهزيمة

٣١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:١٨ م
رمز الخبر: 85735991
حزب الله : القائد ‏الكبير محمد الضيف أفنى عمره في مقارعة العدو الإسرائيلي ‏وأذاقه طعم الهزيمة

طهران / 31 كانون الثاني/يناير/ارنا- تقدم حزب الله من الإخوة المجاهدين في حركة حماس ومن جميع فصائل المقاومة الفلسطينية ‏العزيزة ومن ‏الشعب الفلسطيني الصابر والمجاهد بأحر التعازي والتبريكات باستشهاد قائد هيئة ‏أركان “كتائب القسام” ‏محمد الضيف وثلة من رفاقه الكبار من أعضاء المجلس العسكري، ‏وخص بالتعازي عائلاتهم الشريفة ‏سائلًا الله تعالى أن يمُنّ عليهم بالصبر والسلوان وعظيم ‏الأجر.‏

وأعلن الحزب في بيان له الجمعة” اعتزازنا بهؤلاء القادة الشرفاء الذين بقوا في ميدان الجهاد والمقاومة حتى آخر لحظات ‏عمرهم، ‏وقدّموا لشعبهم كل ما استطاعوا دفاعًا عن كرامته وفي سبيل استعادة حريته واستقلاله، ‏وعلى رأسهم القائد ‏الكبير محمد الضيف الذي أفنى عمره في مُقارعة العدو الإسرائيلي المحتل ‏وأذاقه طعم الهزيمة لا سيما في ‏معركة طوفان الأقصى والتي كان أبرز مهندسيها وقادتها في ‏الميدان، وسيبقى وإخوانه رمزًا للأحرار الذين ‏سيكملون طريق المقاومة”. ‏
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واضاف:”إنّ دماء الشهداء القادة وسائر الشهداء الذين قضوا في معركة طوفان الأقصى أثمرت نصرًا ‏أرغم العدو ‏على وقف إطلاق النار وتحرير أعداد كبيرة من الأسرى والمعتقلين، وستزيد الشعب ‏الفلسطيني الصابر ‏إصرارًا وعزمًا على مواصلة دربهم مهما غلت التضحيات، وستجعل أمتنا ‏أكثر اقترابًا من الوعد الإلهي ‏لعباده المؤمنين بالنصر والكرامة”. ‏

انتهى ** 2342

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