90 أسيراً فلسطينياً من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات سيتحررون ضمن الدفعة الرابعة من التبادل

وقالت الهيئة ونادي الأسير إنّ الدفعة المحرّرة من الأسرى تشمل 81 أسيراً من ذوي الأحكام العالية، و9 أسرى محكومين بالسَّجن المؤبد.

يُذكَر أنّ محافظة رام الله والبيرة قررت نقل موقع استقبال المحررين من مجمع رام الله الترويحي إلى الساحة المفتوحة، أمام قصر رام الله الثقافي وضريح الشاعر محمود درويش.

وأشارت إلى أنّ نقل موقع استقبال الأسرى جاء نتيجة الأعداد الكبيرة التي تحضر من كل محافظات الضفة الغربية، ونظراً إلى قرب الموقع الجديد من مدينة بيتونيا.

وسيُطلق الاحتلال سراح الأسرى الـ90 في مقابل إفراج المقاومة الفلسطينية عن 3 أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، هم: عوفر كالدرون، كيث شمونسل سيغال وياردن بيباس، وفق ما أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة.

وسلّمت المقاومة الفلسطينية، عبر دفعات سابقة، أسرى إسرائيليين من نقاط متعددة من قطاع غزة، وسط مشاركة المقاتلين من مختلف الفصائل بين الحشود الجماهرية، التي تحضر في ساحات التسليم رافعةً رايات المقاومة وصور شهدائها.

وأفرج الاحتلال عن عشرات الأسرى الفلسطينيين، ولاسيما ذوُو الأحكام العالية والمؤبدات. وفي الدفعة الأخيرة انتزع 110 أسرى فلسطينيين حريّتهم من داخل السجون الإسرائيلية، بينهم 32 أسيراً محكوماً بالمؤبد، و48 أسيراً بأحكام متنوعة، و30 من الأطفال.

ومن هؤلاء الأسرى المحررين في الدفعة الثالثة، الأسير زكريا الزبيدي، وهو أحد قادة عملية "نفق الحرية" عام 2021، والقائد محمد عطية أبو وردة، ويُعَدّ من أخطر الأسرى المحرّرين على "إسرائيل"، إضافةً إلى رشيد الرشق، الذي خطط اغتيال وزير الاحتلال إيتمار بن غفير.

انتهى ** 2342