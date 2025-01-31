برسبوليس يتعادل مع فولاد خوزستان في الدوري الايراني

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الجمعة في اهواز، حصل برسبوليس مبكرا على ركلة جزاء اهدرها علي عليبور في الدقيقة 10 حيث تصدى لها بنجاح حارس فولاد خوزستان اوتكير يوسوبوف.

وفي الدقيقة 39 تقدم برسبوليس بهدف سجله مهاجمه عيسى آل كثير.

وفي الشوط الثاني كثف فولاد هجماته التي اثمرت اخيرا عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 78 بواسطة البديل ابوالفضل زادة عطار.

ولم تفلح محاولات الفريقين في الدقائق المتبقية لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فولاد الى 35 نقطة محتفظا بالمركز الثالث فيما ارتفع رصيد برسبوليس الى 34 نقطة في المركز الرابع.

ويتصدر سباهان اصفهان الدوري الايراني برصيد 38 نقطة وياتي تراكتور سازي تبريز في مركز الوصافة بـ 35 نقطة.

واليوم السبت ، يحل سباهان ضيفا على شمس آذر قزوين فيما يستضيف تراكتور في تبريز فريق هوادار.

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