الرئيس بزشکیان: سر انتصارنا یعود إلی ترك الانقسامات والخلافات جانبا

طهران / 1 شباط/فبراير/ارنا- قال الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" إن القرآن وجميع الأنبياء والأئمة جاءوا لإقامة العدل والوحدة والتماسك، مضیفا أن سر انتصارنا یعود إلی ترك الانقسامات والخلافات جانبا.

یتبع..