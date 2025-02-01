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الرئيس بزشکیان: سر انتصارنا یعود إلی ترك الانقسامات والخلافات جانبا
٠١/٠٢/٢٠٢٥، ٩:٠٩ ص
رمز الخبر: 85736144
طهران / 1 شباط/فبراير/ارنا- قال الرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان" إن القرآن وجميع الأنبياء والأئمة جاءوا لإقامة العدل والوحدة والتماسك، مضیفا أن سر انتصارنا یعود إلی ترك الانقسامات والخلافات جانبا.
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