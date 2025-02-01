ايران والامارات تعززان التعاون الثنائي في مجال الطاقة المتجددة

ووفقا لما صرح به رئيس مركز الشؤون الدولية والاتفاقيات التابع لمنظمة حماية البيئة الايرانية "آرمان خورسند" ، فان هذه الزيارة التي قامت بها رئيسة منظمة حماية البيئة الايرانية "شينا انصاري " للإمارات العربية المتحدة، والتي استغرقت يومين (22 و 23 كانون الثاني/يناير)، جاءت بدعوة من نائب رئيس حكومة الإمارات العربية المتحدة الشيخ "منصور بن زايد آل نهيان"،وقد تم التباحث في القضايا البيئية المختلفة وأولوية الطاقات الجديدة.

واوضح خورسند، انه تم التمهيد لهذه الزيارة بعد اللقاء الذي أجرته شينا أنصاري في مؤتمر المناخ (COP29) في باكو، رئيس حكومة الامارات "مع محمد بن زيد آل نهيان"، مضيفا انه وبالنظر ايضا الى أهمية التعاون البيئي الإقليمي وما تتمتع به ايران من خصائص مميزة والأهمية التي يوليها الإماراتيون لعلاقاتهم مع إيران؛تمت هذه الزيارة التي حققت إنجازات عظيمة خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

واشار رئيس مركز الشؤون الدولية والاتفاقيات التابع لمنظمة حماية البيئة الايرانية الى انه يجب تسليط الضوء على بعض النقاط في هذه الزيارة؛ أولا طريقة الدعوة من قبل الإمارات العربية المتحدة، كانت مميزة للغاية وتمت بطريقة خاصة في بيئة دولية.كما ان رئيس حكومة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائبه الشيخ "منصور بن زايد آل نهيان" التقيا برئيسة منظمة حماية البيئة في لقاءين منفصلين . وبالتالي، أظهر الإماراتيون أهمية علاقاتهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذه الطريقة على هذا المستوى.

وصرح خورسند ،بأن الشيخ محمد بن زايد اكد في هذا اللقاء على أهمية العلاقات بين البلدين، خاصة القضايا البيئية باعتبارها أمرا ينبغي أن تستفيد منه الأجيال القادمة، كما أكد بشكل خاص على التعاون في مجالات الطاقة المتجددة،حيث أن الإمارات تستثمر في الطاقة المتجددة في الأراضي البعيدة من أمريكا الجنوبية إلى الشرق الأقصى، وبالتالي أبدت الامارات اهتماما وحماسا للاستثمار في إيران في هذا المجال.

واضاف انه ومن ناحية أخرى، فإن حضور ثلاثة وزراء اماراتيون ولقائهم رئيسة منظمة حماية البيئة الايرانية في مقر إقامتها ، يعد مظهرا آخر من مظاهر الاستقبالات والترحيب الخاص الذي خططت لها حكومة الإمارات العربية المتحدة لهذه الزيارة.ومن ضمن هذه اللقاءات، كان اللقاء مع وزيرة البيئة في الإمارات العربية المتحدة "آمنة الشامسي"، وايضا لقاء وزير الطاقة والبنية التحتية "سهيل المزروعي" ووزير الصناعات والتكنولوجيات الحديثة الإماراتي "سلطان جابر".

وتابع خورسند ، انه ونظرا إلى أن وزارتي الطاقة والصناعات الاماراتية مسؤولتان عن الاستثمارات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تناول الجانبان في هذه الاجتماعات بشكل واضح وملموس قضايا الأنشطة التي يمكن من خلالها التعاون مع إيران.

وافاد رئيس مركز الشؤون الدولية والاتفاقيات التابع لمنظمة حماية البيئة الايرانية،انه تم خلال هذه الزيارة التركيز بشكل خاص على القضايا المتعلقة بمجال الطاقة المتجددة والتعامل مع العواصف الترابية وقد تم طرح القضايا من باب الضرورة والاهمية دون اي مجاملات وإيماءات دبلوماسية.

ونظرا للاهتمام الذي توليه رئيسة منظمة حماية البيئة الايرانية تجاه العلاقات الدبلوماسية البيئية وخاصة مع دول الجوار،اعرب خورسند عن امله في انه يمكن لايران ان تتبع نفس النموذج مع دول الجوار الأخرى وتحسن مستوى العلاقات البيئية وتتجه نحو تحديد الأنشطة التي ستؤثر بشكل مباشر على جودة البيئة بأبعادها المختلفة.

هذا، وكانت قد صرحت مساعدة رئيس الجمهورية ورئيسة منظمة حماية البيئة الايرانية "شينا انصاري" ان أحد المواضيع التي تهتم بها منظمة حماية البيئة هو التوجه نحو تطوير الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والتي يمكن بالتأكيد أن تكون فعالة للغاية في الحد من التلوث.

انتهى**ر.م