٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٢ ص
رمز الخبر: 85736232
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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متسلق إيراني يحرز فضية بطولة العالم لتسلق الجليد في فرنسا

٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٢ ص
رمز الخبر: 85736232
متسلق إيراني يحرز فضية بطولة العالم لتسلق الجليد في فرنسا

طهران/1 شباط/فبراير/إرنا- أحرز المتسلق الإيراني "محسن بهشتي راد" الميدالية الفضية في منافسات بطولة كأس العالم لتسلق الجليد في فئة السرعة في فرنسا.

وتقام الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم لتسلق الجليد في مدينة شامبانيا الفرنسية، ويعتبر المتسلق الإيراني، كما في الجولتين السابقتين، من المتنافسين على البطولة.

واحتل في المنافسات، الإيرانيان "محسن بهشتي راد" و"محمدرضا صفدريان"، على المركزين الثاني والرابع. كما احتل اثنان من متسلقي الجليد المنغوليين على المركزين الأول والثالث.

وسوف يتنافس الإيراني صفدريان، الذي تأهل إلى المرحلة النهائية مع منافسيه على الميدالية اليوم.

كما تم الإعلان عن تصنيف أفضل متسلقي الجليد في العالم بعد ثلاث مراحل من بطولات كأس العالم، حيث لا يزال صفدريان يتصدر التصنيف العالمي بهامش كبير مقارنة بمنافسيه. والإيراني بهشتي راد أيضا في المركز الثالث.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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