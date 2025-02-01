٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:١٣ م
رمز الخبر: 85736371
T T
٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

سمات

بدء تسليم 3 أسرى إسرائيليين بغزة ضمن دفعة التبادل الرابعة

٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٢:١٣ م
رمز الخبر: 85736371
بدء تسليم 3 أسرى إسرائيليين بغزة ضمن دفعة التبادل الرابعة

طهران/1 شباط/فبراير/إرنا- سلمت كتائب القسام أسيرين إسرائيليين وتستعد لتسليم ثالث بقطاع غزة، وفي المقابل من المقرر أن تطلق إسرائيل 183 أسيرا فلسطينيا ضمن دفعة التبادل الرابعة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، في حين ينتظر أن يُعاد اليوم السبت تشغيل معبر رفح.

تحميل 925 KB

وسلمت "وحدة الظل" في كتائب القسام الأسيرين "ياردن بيباس" و"عوفر كالدرون"، للصليب الأحمر الدولي في خان يونس، وقالت القناة "12" العبرية إن وحدة الظل نقلتهما في عربة عسكرية غنمتها المقاومة من مستوطنات غلاف غزة خلال عملية طوفان الأقصى.

وأعلنت مصادر إخبارية أن سيارات الصليب الأحمر نقلت الأسيرين المفرج عنهما إلى أقرب نقطة للجيش الصهيوني في محيط محور نتساريم.

وكان مبارزون من وحدة الظل وتشكيلات أخرى في كتائب القسام انتشروا في خان يونس وميناء مدينة غزة صباح اليوم استعدادا لإطلاق الأسرى الإسرائيليين.

وأمس الجمعة أعلن المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، أسماء الأسرى الثلاثة المشولين بهذه الدفعة، وهم "عوفر كالدرون" و"كيث شمونسل سيغال" و"ياردن بيباس".

وأفرجت فصائل المقاومة أول أمس الخميس عن 3 أسرى إسرائيليين، هم مجندتان اثنتان ومسن، مقابل 110 أسرى فلسطينيين، كما أطلقت 5 عمال تايلنديين.

وجرى تسليم اثنين من الأسرى في خان يونس، والثالث في جباليا شمالي

وكان مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس قال في وقت سابق إن الاحتلال الصهيوني سيفرج اليوم عن 9 أسرى من ذوي الأحكام المؤبدة و81 أسيرا من ذوي المحكوميات العالية ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل.

واضاف أنه تم الاتفاق على إضافة 12 أسيرا من ذوي المؤبدات، و111 أسيرا من أبناء غزة المعتقلين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما أكد المكتب أن الأسرى الـ111 هم جزء من قائمة ألف أسير من أبناء غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

انتهى**3276

٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .