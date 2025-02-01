بدء تسليم 3 أسرى إسرائيليين بغزة ضمن دفعة التبادل الرابعة

وسلمت "وحدة الظل" في كتائب القسام الأسيرين "ياردن بيباس" و"عوفر كالدرون"، للصليب الأحمر الدولي في خان يونس، وقالت القناة "12" العبرية إن وحدة الظل نقلتهما في عربة عسكرية غنمتها المقاومة من مستوطنات غلاف غزة خلال عملية طوفان الأقصى.

وأعلنت مصادر إخبارية أن سيارات الصليب الأحمر نقلت الأسيرين المفرج عنهما إلى أقرب نقطة للجيش الصهيوني في محيط محور نتساريم.

وكان مبارزون من وحدة الظل وتشكيلات أخرى في كتائب القسام انتشروا في خان يونس وميناء مدينة غزة صباح اليوم استعدادا لإطلاق الأسرى الإسرائيليين.

وأمس الجمعة أعلن المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، أسماء الأسرى الثلاثة المشولين بهذه الدفعة، وهم "عوفر كالدرون" و"كيث شمونسل سيغال" و"ياردن بيباس".

وأفرجت فصائل المقاومة أول أمس الخميس عن 3 أسرى إسرائيليين، هم مجندتان اثنتان ومسن، مقابل 110 أسرى فلسطينيين، كما أطلقت 5 عمال تايلنديين.

وجرى تسليم اثنين من الأسرى في خان يونس، والثالث في جباليا شمالي

وكان مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس قال في وقت سابق إن الاحتلال الصهيوني سيفرج اليوم عن 9 أسرى من ذوي الأحكام المؤبدة و81 أسيرا من ذوي المحكوميات العالية ضمن الدفعة الرابعة من صفقة التبادل.

واضاف أنه تم الاتفاق على إضافة 12 أسيرا من ذوي المؤبدات، و111 أسيرا من أبناء غزة المعتقلين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما أكد المكتب أن الأسرى الـ111 هم جزء من قائمة ألف أسير من أبناء غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

انتهى**3276