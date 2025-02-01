وصول الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية إلى رام الله

ووصل حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لصفة التبادل.

وأفرج الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من سجونه ضمن الدفعة الرابعة التي ستشمل 182 أسيراً، تنفيذاً للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل".

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أنّ الدفعة تشمل 39 محرراً من غزة، 32 محرراً من الضفة الغربية، ومحرراً مبعداً إلى مصر، وهم من ذوي المؤبدات والأحكام العالية، بالإضافة إلى 111 أسيراً اعتقلتهم القوات الإسرائيلية من غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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