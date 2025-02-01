٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٣٧ م
رمز الخبر: 85736691
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journalistکاظم شماعییان

رئيس جامعة الامام الحسين (ع): المناورات، هي رسالة القوات المسلحة للاعداء

٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٣٧ م
رمز الخبر: 85736691
رئيس جامعة الامام الحسين (ع): المناورات، هي رسالة القوات المسلحة للاعداء

طهران/ 1 شباط/فبراير/ارنا – اكد رئيس جامعة الامام الحسين (ع) العميد محمد رضا حسني اهنكر ان اقامة المناورات، تنطوي على رسالة صريحة وحازمة موجهة لاعداء البلاد وهي تظهر الجهوزية والاقتدار والردع الدفاعي لايران وقواتها المسلحة.

واضاف العميد حسني اهنكر في حديث مع مراسل ارنا اننا نشهد بفضل جهود مجمل القوات المسلحة اجراء مناورات جيدة جدا في مجال الهواء فضاء والجو والبحر والبر في مختلف مناطق محافظات البلاد وهو ما يظهر اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال الفضاء والصواريخ والمسيرات والبحر وكذلك البر وجهوزية القوات المسلحة.

وتابع ان هذه المناورات، أرسلت رسالة واضحة للذين يظنون ان جبهة المقاومة والجمهورية الاسلامية باتت في ظل التطورات الاخيرة في المنطقة، في موقع الضعف من حيث الاقتدار الدفاعي، كما انها تسهم في احباط مؤامرات واضغاث احلام الاعداء.

وعن دور الجامعات والشركات المعرفية في نجاحات القطاع الدفاعي اكد رئيس جامعة الامام الحسين (ع) ان التكنولوجيات الحديثة التي يعرضها القادة، سواء في مجال زيادة المدى والدقة في اصابة الاهداف او قدرة التفجير أو انظمة توجيه الملاحة القائمة على الذكاء الاصطناعي والخوارزميات الذكية، كلها من إنجاز وتنفيذ الشركات المعرفية أو الجامعات والمراكز العلمية.

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journalistکاظم شماعییان

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