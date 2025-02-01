رئيس جامعة الامام الحسين (ع): المناورات، هي رسالة القوات المسلحة للاعداء

واضاف العميد حسني اهنكر في حديث مع مراسل ارنا اننا نشهد بفضل جهود مجمل القوات المسلحة اجراء مناورات جيدة جدا في مجال الهواء فضاء والجو والبحر والبر في مختلف مناطق محافظات البلاد وهو ما يظهر اقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال الفضاء والصواريخ والمسيرات والبحر وكذلك البر وجهوزية القوات المسلحة.

وتابع ان هذه المناورات، أرسلت رسالة واضحة للذين يظنون ان جبهة المقاومة والجمهورية الاسلامية باتت في ظل التطورات الاخيرة في المنطقة، في موقع الضعف من حيث الاقتدار الدفاعي، كما انها تسهم في احباط مؤامرات واضغاث احلام الاعداء.

وعن دور الجامعات والشركات المعرفية في نجاحات القطاع الدفاعي اكد رئيس جامعة الامام الحسين (ع) ان التكنولوجيات الحديثة التي يعرضها القادة، سواء في مجال زيادة المدى والدقة في اصابة الاهداف او قدرة التفجير أو انظمة توجيه الملاحة القائمة على الذكاء الاصطناعي والخوارزميات الذكية، كلها من إنجاز وتنفيذ الشركات المعرفية أو الجامعات والمراكز العلمية.