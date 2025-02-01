ايران تشارك في معرض نيودلهي الدولي للكتاب

ويقام معرض نيودلهي الدولي للكتاب بمناسبة الذكرى الـ 75 لاستقلال الهند، وتحت شعار "نحن الشعب الهندي" وتشارك روسيا فيه كضيف شرف.

ومن ايران، يشارك بيت الكتاب والادب الايراني في هذه الدورة كما الدورات السابقة من معرض نيودلهي الدولي للكتاب، في جناح تبلغ مساحته 18 مترا ويعرض فيه اكثر من 500 عنوان كتاب باللغات الفارسية والاردو والانجليزية والهندية. وتندرج هذه الكتب ضمن الادب الكلاسيك والمعاصر والدراسات الايرانية والفن والاطفال والاحداث وادبيات الثورة الاسلامية والدفاع المقدس والدين.

كما تشارك دار نشر "نخل سبز" ووكالة "صبا" الادبية وتقدم صناعة النشر الايرانية وتقيم حوارات مع الناشرين الاجانب المشاركين في المعرض.

وتقام في الجناح الايراني خلال المعرض فعاليات مختلفة بما فيها عرض الكتب واليوم الثقافي الايراني وعقد لقاءات مع الناشرين الهنود المشهورين ولقاءات مع سائر المندوبين الاجانب والتعريف بمعرض طهران الدولي للكتاب ودعوة الناشرين للمشاركة فيه وكذلك تقديم صناعة النشر الايرانية.