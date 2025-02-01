غدا، عرض نموذج مطور للاقمار الصناعية "ناوك" و"بارس1" و" بارس2"

وكان المجلس الاعلى للثورة الثقافية قد حدد يوم "14 بهمن" 2 شباط/فبراير حيث اطلق القمر الصناعي الوطني "اميد" الى الفضاء بنجاح، ليكون اليوم الوطني لتقانة الفضاء. لذلك سيتم يوم غد وتزامنا مع هذا اليوم المهم، عرض عدة نماذج من الاقمار الصناعية المطورة.

ومن هذه الاقمار الصناعية هو النموذج المطور "بارس 1" الذي يحظى بامكانات اكثر مقارنة بنسخته السابقة، والقمر الصناعي "بارس2" الذي يتميز بدقة هائلة في التصوير في الطيف الملون (8 امتار) وابيض واسود (4 امتار).

كما سيتم بهذه المناسبة عرض القمر الصناعي المخصص للاتصالات السلكية واللاسلكية "ناوك" بهدف تعزيز الاتصالات السلكة واللاسلكية والذي صُمم لارتفاع اعلى. ويتمتع هذا القمر الصناعي بقدرات اختبار الاتصالات في المدار البيضوي، وسيتم وضعه في هكذا مدار للمرة الاولى.

وتزامنا مع اقامة هذه المراسم، يقام ايضا معرض لمنجزات الباحثين الايرانيين في قطاع تكنولوجيا الهواء والفضاء.

وكان رئيس مؤسسة الفضاء حسن سالارية قد اعلن في وقت سابق انه يتم في الوقت الحاضر بناء 25 قمرا صناعيا و هناك 8 اقمار صناعية جاهزة للاطلاق.