٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:٠٧ م
رمز الخبر: 85736903
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journalistکاظم شماعییان

وزير الصناعة: الاتفاقات الثنائية مع الدول الجارة، تساهم في تحقيق الاقتصاد الايراني، قفزة

٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:٠٧ م
رمز الخبر: 85736903
وزير الصناعة: الاتفاقات الثنائية مع الدول الجارة، تساهم في تحقيق الاقتصاد الايراني، قفزة

طهران/1 شباط/فبراير/ارنا – قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد اتابك ان انتماء ايران الى الاتحاد الاوراسي كعضو مراقب وكعضو في معاهدة بريكس والاتفاقات الثنائية مع دول الجوار، وضعت الاقتصاد المقاوم لايران على عتبة تحقيق قفزة.

واضاف اتابك في بيان صدر اليوم السبت بمناسبة عشرة فجر الثورة الاسلامية ان الشعب لاايراني ولتجاوز العقبات الصعبة، سلك طريق الحرية والاستقلال من خلال التفاني والتضحيات وبقي في الذكرى السنوية الـ 46 لفجر الثورة، راسخا عند ذلك العهد وهو سيمهد للوصول الى قمم التقدم بقوة الايمان والعمل والتطبيق.

واوضح ان تكريم ذكرى عشرة فجر الثورة الاسلامية تذكر بمقولة "اننا قدرون"، وان نضع يدا بيد للمضي قدما بصلابة للوصول إلى ما نصبو اليه من تحقيق اهداف وتطلعات الثورة.

واكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة ان نمو وازدهار الصناعة والمناجم والصناعات  الام والانخراط في مجموعة الرواد في العالم، هو فخر كبير تحقق رغم العقبات والعراقيل التي يضعها الاعداء وكذلك زيادة معامل الاكتفاء الذاتي في القطاعات الصناعية والمنجمية المهمة والتعويل على الخبرة والقدرات الهندسية الداخلية وظهور الشركات الناشئة ونيل التقدم السريع في مجال النانور تكنولوجيا وإعداد مدراء وموارد بشرية شابة ومتخصصة، حوّل ايران الى لاعب مهم في المنطقة والعالم.

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journalistکاظم شماعییان

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