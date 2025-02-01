وزير الصناعة: الاتفاقات الثنائية مع الدول الجارة، تساهم في تحقيق الاقتصاد الايراني، قفزة

واضاف اتابك في بيان صدر اليوم السبت بمناسبة عشرة فجر الثورة الاسلامية ان الشعب لاايراني ولتجاوز العقبات الصعبة، سلك طريق الحرية والاستقلال من خلال التفاني والتضحيات وبقي في الذكرى السنوية الـ 46 لفجر الثورة، راسخا عند ذلك العهد وهو سيمهد للوصول الى قمم التقدم بقوة الايمان والعمل والتطبيق.

واوضح ان تكريم ذكرى عشرة فجر الثورة الاسلامية تذكر بمقولة "اننا قدرون"، وان نضع يدا بيد للمضي قدما بصلابة للوصول إلى ما نصبو اليه من تحقيق اهداف وتطلعات الثورة.

واكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة ان نمو وازدهار الصناعة والمناجم والصناعات الام والانخراط في مجموعة الرواد في العالم، هو فخر كبير تحقق رغم العقبات والعراقيل التي يضعها الاعداء وكذلك زيادة معامل الاكتفاء الذاتي في القطاعات الصناعية والمنجمية المهمة والتعويل على الخبرة والقدرات الهندسية الداخلية وظهور الشركات الناشئة ونيل التقدم السريع في مجال النانور تكنولوجيا وإعداد مدراء وموارد بشرية شابة ومتخصصة، حوّل ايران الى لاعب مهم في المنطقة والعالم.