اجتماع رؤساء السلطات الثلاث في ايران

وناقش رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف وحجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي ، في هذا الاجتماع الذي انعقد في مبنى رئاسة الجمهورية مختلف القضايا الهامة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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