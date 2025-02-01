٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٤٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85737142
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اجتماع رؤساء السلطات الثلاث في ايران

٠١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٤٨ م
رمز الخبر: 85737142
اجتماع رؤساء السلطات الثلاث في ايران

طهران / 1 شباط/فبراير/ارنا- عقد رؤساء السلطات الثلاث في الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم السبت، اجتماعا مشتركا بضيافة رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان.

وناقش رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف وحجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي ، في هذا الاجتماع الذي انعقد في مبنى رئاسة الجمهورية مختلف القضايا الهامة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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