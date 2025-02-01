اجتماع رؤساء السلطات الثلاث في ايران

وناقش رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف وحجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي ، في هذا الاجتماع الذي انعقد في مبنى رئاسة الجمهورية مختلف القضايا الهامة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
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طهران / 1 شباط/فبراير/ارنا- عقد رؤساء السلطات الثلاث في الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم السبت، اجتماعا مشتركا بضيافة رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان.
وناقش رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف وحجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي ، في هذا الاجتماع الذي انعقد في مبنى رئاسة الجمهورية مختلف القضايا الهامة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
انتهى ** 2342
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