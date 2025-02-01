سباهان اصفهان يواصل صدارته للدوري الايراني

وفي هذه المباراة التي جرت مساء السبت في مدينة قزوين ، ضمن الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإيراني الممتاز، تقدم سباهان بهدف سجله مهدي ليموجي من ركلة جزاء في الدقيقة 27.

ونجح شمس آذر قزوين من ادراك هدف التعادل في الدقيقة 36 بواسطة إحسان محروقي.

ولم تثمر محاولات الفريقين عن تغيير النتيجة في بقية دقائق المباراة لتنتهي بالتعادل 1-1 .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد سباهان الى 39 نقطة في الصدارة فيما ارتفع رصيد شمس آذر الى 18 نقطة في المركز 12 .

وفي مباراة اخرى جرت مساء السبت في تبريز تمكن تراكتور سازي من دك شباك هوادار باربعة اهداف مقابل لاشيء رافعا رصيده الى 38 نقطة في مركز الوصافة فيما تجمد رصيد هوادار عند 9 نقاط في المركز الـ 16 والاخير.

ويحتل فولاد خوزستان المركز الرابع بـ 35 نقطة وبرسبوليس المركز الرابع بـ 34 نقطة، وكانا قد تعادلا في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في مدينة اهواز.

انتهى ** 2342