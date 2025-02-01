5 شهداء وإصابات بقصف الاحتلال على جنين وبلدة قباطية

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان وزارة الصحة الفلسطينية اكدت أنّ مواطنين استشهدا جراء القصف الجوي الذي استهدف الحي الشرقي من مدينة جنين، منوهة إلى أن مواطنين آخرين استشهدا جراء قصف الاحتلال مركبة في بلدة قباطية.

وقصفت طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة في شارع حيوي وسط بلدة قباطية، ما أدى إلى استشهاد المقاوم عبد عصام علاونة، أحد الأسرى الذين حررتهم المقاومة خلال اتفاق تبادل التهدئة بالحرب عام 2023، إلى جانب استشهاد صالح زكارنة.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية أخرى دراجة نارية في الحي الشرقي من مدينة جنين، ما أدى إلى استشهاد المقاوم القسامي نور شاكر السعدي، والشاب تمام السعدي.

وفي وقت سابق، قصفت طائرات الاحتلال مجموعة من الشبان قرب ديوان السعدي في الحي الشرقي من جنين، ما أدى إلى استشهاد الفتى أحمد عبد الحليم السعدي (16 عاما) وإصابة شابين آخرين.

وباستشهاد المواطنين الأربعة، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها منذ 12 يوما، إلى 24 شهيدا، إضافة لعشرات الإصابات.

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