إعدامات جديدة في سوريا بينهم دكتور في البحوث العلمية

وأوضح المصدر في تصريح لـ "سبوتنيك" أن "المسلحين اعتقلوا عددا من أهالي البلدة، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهم، وسط خوف كبير من تصفيتهم كما حصل بعدة قرى بريف حمص الغربي، حيث وجه الأهالي نداءات إلى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المؤقتة، للتدخل وحماية المدنيين والكشف عن مصير المعتقلين".

اغتيال عالم في البحوث العلمية بدمشق

بعد فقدان الاتصال مع الدكتور حسان إبراهيم، الذي يعد من أهم العلماء السوريين، والذي يعمل بأحد مراكز البحوث العلمية في العاصمة السورية دمشق منذ عدة أيام، وجدت جثته مرمية على أحد الطرق الفرعية ببلدة معربا بريف دمشق يوم السبت.

وقال مصدر مقرب من عائلة إبراهيم: "إن الدكتور تلقى اتصالا من قبل أحد الجهات التي باتت مسؤولة عن مركز البحوث العلمية بدمشق، وطلبت منه التوجه إلى العمل الأسبوع الفائت، حيث فقد الاتصال معه بعد مغادرته منزله في ريف طرطوس باتجاه العاصمة دمشق".

وأضاف المصدر: "اليوم ظهرا تم إبلاغ عائلته بالعثور على جثته مرمية على أحد الطرقات بريف دمشق، وقد تعرض لإطلاق نار مباشر بالإضافة إلى كدمات على مختلف أنحاء الجسم، مما يؤكد تعرضه لتعذيب قبل إعدامه".

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