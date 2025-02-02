٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:٤٤ ص
رمز الخبر: 85737254
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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تزامنا مع اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء؛

بزشكيان يتفقد انجازات وزارة الدفاع الدفاعية والفضائية

٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:٤٤ ص
رمز الخبر: 85737254
بزشكيان يتفقد انجازات وزارة الدفاع الدفاعية والفضائية

طهران/2 شباط/فبراير/ارنا-زار رئيس الجمهوریة الإسلامية "مسعود بزشكيان" صباح اليوم الاحد ،منظمة الفضاء الايرانية ليطّلع على احدث الإنجازات الدفاعية والفضائية لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية.

وكان برفقة الرئيس بزشكيان في هذه الزيارة ، رئيس مكتبه "محسن حاجي ميرزايي"، ووزير  الدفاع واسناد القوات المسلحة  العميد الطيار "عزيز نصير زادة" والمتحدثة باسم الحكومة "فاطمة مهاجراني".

وقد اطّلع بزشكيان والوفد المرافق له على أحدث الإنجازات التي حققتها البلاد، بما في ذلك نظام الإطلاق والأقمار الصناعية  سيمرغ ، وذلك من خلال محادثة مع خبراء في الصناعات الدفاعية والفضاء الايرانية.

كما ادّى بزشكيان تحية احترام وتقدير للشهداء العظام لدى وصوله منظمة الصناعات الجوية والفضائية التابعة لوزارة الدفاع،وقبل البدء بزيارته التفقدية للتعرف على إنجازات البلاد الدفاعية والفضائية،.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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