قيادي في حماس: تسليم الأسرى يعكس التفاف الحاضنة الشعبية حول المقاومة

وأضاف "طاهر النونو": إن هذه المشاهد أظهرت أن أفراد المقاومة لا يزالون على استعداد تام لمواصلة النضال، في رسالة قوية إلى من يتوهم قدرتهم على استكمال الحرب ضد غزة، مؤكدًا أن المقاومة جاهزة للمضي قدمًا في المرحلة الثانية من الاتفاق التزامًا بمواقفها الثابتة مع الوسطاء.

وفيما يتعلق بالجهود الدولية، دعا النونو المجتمع الدولي إلى الضغط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإلزامه بوقف الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وعلى الصعيد الداخلي، أعرب النونو عن عدم تجاوب السلطة الفلسطينية بشأن تشكيل حكومة توافق وطني، مؤكدًا أن حماس لا تزال تنتظر تحركًا إيجابيًا في هذا الصدد.

الاحتلال الصهيوني يواصل تصعيد إجرامه بحق أبناء شعبنا

کما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيان: لا يزال الاحتلال الصهيوني يواصل تصعيد إجرامه بحق أبناء شعبنا وتكثيف قصفه الهمجي على الضفة الغربية، كما شهدنا من استهداف بالطيران الحربي لبلدة قباطية جنوني جنين، في دلالة واضحة على نهجه العدواني ومحاولاته المستميتة لإيقاف مد المقاومة المتصاعدة.

واضاف البیان: إننا إذ ننعى شهداء قباطية الأبطال الذين ارتقوا جراء هذه المجزرة الوحشية الجديدة، لنؤكد أن مد المقاومة بالضفة لن يتوقف، وأن كل محاولات الاحتلال لفرض مخطط الضم والتهجير ستبوء بالفشل، ولن تجلب له إلا مزيداً من الذلة والانكسار.

وتابع:إن اغتيالات الاحتلال واقتحاماته المستمرة وعدوانه المكثف على جنين لليوم الثاني عشر وعلى طولكرم لليوم السادس على التوالي، لن يفلح في كسر شوكة شعبنا البطل، الذي لن يتراجع عن خيار المقاومة والتصدي حتى نيل الحرية والانعتاق من الاحتلال.

واکد:ندعو لتوحيد كافة الجهود الوطنية والشعبية في الضفة الغربية لمزيد من الالتحام لصد هذا العدوان الغاشم، ومواصلة النفير وتصعيد المواجهة، وتكثيف العمل المقاوم ضد الاحتلال ومستوطنيه.

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