ايران تنتج ادوية لتخفيف آلام المفاصل المزمنة بالمكملات الطبيعية الإيرانية

وفي مقابلة مع ارنا، اوضح احد باحثي هذا الفريق العلمي الدكتور "محمد محقق" ، أن هذا المنتج الطبيعي هو نتيجة لثلاثة مركبات مختلفة لتخفيف آلام المفاصل المزمنة،بحيث يتم استخراج مركب من هذا المكمل الطبي من الغشاء الداخلي لقشرة البيض، وهو غني بحمض الهيالورونيك والكلوكوزامين والكولاجين، وله خصائص مضادة للالتهابات وإصلاح أنسجة المفاصل.

وأضاف محقق انه يتم أيضا استخدام إنزيم الأفوكادو وفول الصويا والبروميلين الموجود في جذع الاناناس في هذا المنتج، والذي بالإضافة إلى المساعدة في إصلاح المفاصل وزيادة مساحة المفاصل، يساعد أيضا في تقليل التهاب المفاصل المزمن مما يساعد على الفور في تخفيف الألم والالتهابات لدى المرضى والأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل.

كما بيّن محقق ان انزيم البروميلين هو في الواقع مركب مضاد للألم ومضاد للالتهابات يتم الحصول عليه من جذع الأناناس، مشيرا الى ان هذا المكمل الطبيعي يعتبر أحد الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) وهو مفيد جداً لمرضى العظام والروماتيزم.

وأشار إلى أن المنتج الأجنبي المماثل لهذا المكمل الإيراني هو منتج كندي يسمى المسكن السريع لآلام التهاب المفاصل،مضيفا بان المكمل الايراني الفريد تم انتاجه محليا ومن قبل باحثين ايرانيين وتم طرحه في سوق الأدوية لأول مرة في ايران.

انتهى**ر.م