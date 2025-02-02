مكتب إعلام الأسرى: صفقة "طوفان الأحرار" ستستمر حتى تحرير كل الأسرى

وقال القدرة خلال تصريح صحافي: إن معادلة الأسرى أصبحت اليوم جزءاً من معركة التحرير الشاملة، التي يكتب الشعب الفلسطيني فصولها بصموده ويسطر فيها الأسرى الأبطال ملحمة من الثبات في وجه الاحتلال، في الوقت الذي تؤكد المقاومة فيه التزامها بواجبها الوطني والإنساني تجاههم.

وحيا مدير مكتب الأسرى أبطال المقاومة الذين أوفوا بعهدهم وقدموا التضحيات ليعود الأسرى إلى ديارهم وأهل غزة الصامدة، الذين احتضنوا المقاومة وقدموا التضحيات العظيمة.

وأفرج الاحتلال الإسرائيلي امس السبت، عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من سجونه ضمن الدفعة الرابعة التي ستشمل 182 أسيراً، تنفيذاً للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

ويأتي تحرير الأسرى، مقابل تسليم المقاومة الفلسطينية في غزة 3 أسرى إسرائيليين، اثنان منهم سلما للصليب الأحمر الدولي من خان يونس والثالث سلم من ميناء غزة، وسط مشاركة مقاتلين من مختلف الفصائل بين الحشود الجماهيرية، التي تحضر في ساحات التسليم رافعة رايات المقاومة وصور شهدائها.

انتهی**1426