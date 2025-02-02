٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٨ ص
رمز الخبر: 85737423
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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قائد الثورة الاسلامية:غزة ستتغلب على الكيان الصهيوني/امريكا معتدية وكاذبة

٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٨ ص
رمز الخبر: 85737423
قائد الثورة الاسلامية:غزة ستتغلب على الكيان الصهيوني/امريكا معتدية وكاذبة

طهران/2 شباط/فبراير/ارنا-اكد قائد الثورة الإسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي أن الشعب الإيراني لديه الشجاعة ليهتف بالموت لأمريكا، مضيفا بأن أمريكا معتدية وكاذبة وبأن غزة ستتغلب على الكيان الصهيوني بإذن الله تعالى.

وتقدم سماحته بالشكر من منظمي مسابقات القرآن الكريم التي تساهم في نشر القرآن الكريم بطرق مختلفة في جميع أنحاء البلاد، معتبرا ان استمرارية الإعجاز القرآني والنبوي نعمة عظيمة لعالم الوجود.

كما هنأ قائد الثورة الاسلامية بحلول ذكرى ولادة أبي عبد الله الحسين (ع) سائلا الله العلي القدير أن يجعلنا من محبي واتباع النبي محمد (ص) وال بيته (ع) الكرام.

وبالاشارة الى ان فئة قليلة ستتغلّب على العدوّ المتغطرس بإذن الله، اكد قائد الثورة الاسلامية ان غزة الصغيرة ستتغلّب على قوّى عسكرية كالكيان الصهيوني وامريكا.

واضاف سماحته بأن للشعب الإيراني الشجاعة ليقول بأن أمريكا معتدية وكاذبة وليهتف بالموت لأمريكا.

يتبع**

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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