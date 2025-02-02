وزير الاتصالات: الحكومة الرابعة عشرة تؤمن بشدة بتنمية صناعة الفضاء

وانطلقت صباح الیوم الأحد، مراسم اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء بحضور رئیس الجمهوریة "مسعود بزشکیان" و وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "ستار هاشمي"، والمساعد الاستراتيجي لرئيس الجمهورية "محمد جواد ظريف" ورئيس منظمة الفضاء الايرانية "حسن سالاريه"،وجمع من المسؤولين في مجال الفضاء بوزارة الاتصالات.

وقال "ستار هاشمي" في هذا المراسم: إن حضور رئیس الجمهوریة في هذا الحفل يدل على أن الحكومة الرابعة عشرة تؤمن بشدة بتطوير صناعة الفضاء.

وأضاف: لدينا أهداف لصناعة الفضاء وتطوير هذه الصناعة في الخطة السابعة للتنمية في إيران موضحا أن مهمة وزارة الاتصالات هي تثبيت موقعنا في دائرة الـ 500 كيلومتر، و الوصول إلى المدار الجغرافي بطول 35 ألف كيلومتر.

وأضاف هاشمي: في هذه الفترة القصيرة من عمر الحكومة الرابعة عشرة، شهدنا نجاحات جيدة في مجال الفضاء، وهي نتيجة العمل الجماعي الجيد بين مختلف المجالات.

وقال: إن العديد من النخب والأشخاص من القطاع الخاص والقطاع العسكري والعديد من الوزارات یعملون معًا في صناعة الفضاء.

وقال: نعتقد أن الإنتاجية هي إحدى القضايا التي يمكن أن تقودنا نحو تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8% ومن واجبنا توفير هذه الأرضِیة للقطاع الخاص.

وأشار إلى موضوع المسطح المائي في البلاد وقال: إن الاستفادة من صناعة الفضاء وقدرات القياس الموجودة في هذه الصناعة يمكن أن تساعدنا كثيراً في هذا المجال.

وقال إن الوصول إلی المدار الجغرافي (GEO) بطول 35 ألف كيلومتر واستکمال قاعدة جابهار الفضائية وإنشاء محطتين فضائيتين في سلماس وجناران، والانتهاء من مشروع منظومة الشهيد سليماني تعتبر من البرامج المطروحة على جدول أعمال وزارة الاتصالات.

وقال: سيتم اليوم، عرض نموذج مطور للقمرين الصناعيين "بارس 1" و "بارس2" والقمر الصناعي "ناوك".

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