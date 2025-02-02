رئيس منظمة الفضاء: إيران اطلقت أربعة أقمار صناعية بنجاح هذا العام

وانطلقت صباح الیوم الأحد، مراسم اليوم الوطني لتكنولوجيا الفضاء بحضور رئیس الجمهوریة "مسعود بزشکیان" و وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "ستار هاشمي"، والمساعد الاستراتيجي لرئيس الجمهورية "محمد جواد ظريف" ورئيس منظمة الفضاء الايرانية "حسن سالاريه"،وجمع من المسؤولين في مجال الفضاء بوزارة الاتصالات.

وشرح حسن سالارية في المراسم، إنجازات منظمة الفضاء الإيرانية خلال العام الماضي وقال: اطلق القمر الصناعي "بارس 1" بنجاح في مارس 2024،، وهو قمر استشعاري قادر على التقاط صور لسطح الأرض وتبلغ دقة التصوير فيه 5 أمتار.

وتابع قائلا: إن هذا القمر الصناعي يستخدم لإدارة الموارد الطبيعية، وتم وضعه في المدار بنجاح واجتاز اختبارات ناجحة، واليوم سيتم عرض النموذج المطور لهذا القمر الصناعي.

وأشار إلى الإطلاق الناجح للقمر الصناعي "جمران" وتابع: هذا القمر الصناعي هو قمر بحثي تم إطلاقه إلى الفضاء بواسطة حامل الاقمار الاصطناعية "القائم 3".

وأضاف: تم إطلاق القمرين الصناعيين "هدهد" والكوثر منذ بضعة أشهر، ولأول مرة، قام القطاع الخاص ببناء نظام الأقمار الصناعية.

وقال: في هذا العام، نجح زملاؤنا في صناعة الدفاع في حقن 300 جرام من الكتلة على ارتفاع مدار منخفض.

وأضاف:تم تشغيل 80% من المرحلة الأولى من قاعدة جابهار الفضائية ويمكن استخدامها للإطلاق، وتعتبر هذه القاعدة بمثابة بوابة ایران للإطلاقات الدولية.

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