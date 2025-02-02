سيدات بلغاريا وتركيا، ابطال الريشة الطائرة لكاس الفجر بسمنان (وسط)

وشاركت لاعبات البادمنتون من 15 بلدا بما فيها ماليزيا وكازاخستان وتركيا واوغندا وكندا وافغانستان والصين يايبيه وايران، في كاس الفجر 2025 في سمنان.

وبدات هذه المسابقات الدولية منذ 28 كانون الثاني/يناير الماضي، على ان يقام حفلها الختامي اليوم.

وفي قسم الفردي لمسابقات السيدات في الدورة الـ 33 للمسابقات الدولية للريشة الطائرة لكاس الفجر في سمنان، فازت كل من ارين نسليهان من تريكا وكيش الزهراء من جمهورية اذربيجان وسارما ايرا من الهند بالمراكز الاولى الى الثالثة على التوالي.

وفي المباريات الزوجية، فازت استيفاني استوا وغابريلا استوا من بلغاريا بالبطولة. واركيتين بنغسيو ونازليغان من تركيا في مركز الوصافة وخودككار وخان اليشا من الهند في المركز الثالث.

ومن المقرر ان تبدا اليوم مسابقات قسم الرجال للدورة الـ 33 للمسابقات الدلية للريشة الطائرة كاس الفجر في سمنان.