رئيس الجمهورية مع تطوير جودة التعليم

وراى الرئيس بزشكيان الذي تراس مساء امس اجتماعا حول جودة التعليم وايجاد العدالة التعليمية أن اهم مركبات النهوض بجودة التعليم في المدارس، هي التدريب الصحيح للمعلمين وفقا للنماذج السلوكية.

واعتبر ان الخطوة الاخرى لتطوير جودة التعليم هي تعريف الانشطة الاجتماعية للتلامذة وهواجسهم لمعالجة قضايا الشعب والبلاد.

واوضح الرئيس بزشكيان ان التحول في نظام ادارة التعليم يمثل العنصر المهم الاخر لاضفاء الجودة على التعليم داعيا الى بناء هيكلية وخطة للتحول في رؤية مدراء المدارس في جميع المحافظات والمدن والافادة من افكار المدراء والمعلمين في هذا الخصوص.

واكد ان هذه الهيكلية والخطة وبعد صياغتها، سيتم وضعها موضع التطبيق في ايام شهر رمضان المبارك الذي هو شهر التحول وبناء الذات.

ودعا رئيس الجمهورية كذلك للافادة من طاقات جمعيات اولياء الامور والمعلمين في المدارس لتعزيز جودة التعليم.