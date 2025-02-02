وزير الرياضة يتحدث عن ايفاد بعثة مدرسية ايرانية الى اولمبياد صربيا

وقال احمد دنيامالي في اللقاء ان احد اهم الاعمال الاساسية التي يجب انجازها للنهوض بالرياضة في البلاد هو ايلاء اهمية خاصة للرياضة المدرسية.

ودعا الى اقامة أولمبياد رياضي عام للمدارس وان يتم ادراج ذلك على جدول اعمال وزارتي الرياضة، والتربية والتعليم على ان تقام هذه المسابقات في السنة الايرانية المقبلة. موضحا ان احد السبل للتعرف على المواهب يتمثل في اقامة هذا الاولبياد.

واعرب دنيامالي عن تمنياته بان تحقق البعثة المدرسية الايرانية نجاحا في جيمنازياد 2025 صربيا.

يذكر ان جمينازياد، هي بطولة عالمية للرياضة المدرسية وعلى غرار "يونيورسياد" (البطولة العالمية للطلبة)، وتقام خصيصا للتلامذة وتعرف بـ الأولمبياد المدرسي، وتصنف في فئتي الرياضات الصيفية والشتوية.